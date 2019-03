Amstetten 31. März 2019 15:06; Akt: 31.03.2019 15:06 Print

Feuerwehr rettete Hund vor Kraftwerk aus dem Wasser

Heikle Szenen am Sonntag zu Mittag in Amstetten: Ein Hund fiel in den Werkskanal, trieb auf das Kraftwerk vor der Ybbs zu.