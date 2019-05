Feuerwehr rettete feststeckendes Kaninchen

Hopp-ala mit aufwändigen Folgen am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in Sankt Georgen am Ybbsfelde im Bezirk Amstetten: Ein Häschen hoppelte beim Haus seiner Besitzer herum, stürzte plötzlich in eine Spalte zwischen Hausmauer und dem Regenwassertank und saß völlig verschreckt unten fest.

Verzweifelt riefen die Besitzer die Feuerwehr um Hilfe, denn: Diese Rettungsaktion war knifflig.

Betonwand aufgestemmt

"Dass sich die Rettung als nicht einfach erwies wurde sofort klar. Mit Absprache des Hausbesitzers wurde der Regenwassertank geleert und ein Loch in die Betonwand gestemmt", berichten die Florianis.

Eineinhalb Stunden wurde vorsichtig gewerkt, bis das Kaninchen unverletzt gerettet werden konnte. "So schnell wird er wohl nicht mehr davon hüpfen...", schmunzelt man bei der Feuerwehr.

