Klosterneuburg 23. Juni 2019

Feuerwehr rettete verirrte Tauben aus Supermarkt

Zwei Tauben verflogen sich am Samstag in eine Billa-Filiale in Klosterneuburg, krachten immer wieder gegen die Scheiben – die Feuerwehr half.