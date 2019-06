Feuerwehr siedelte Nest mit Küken in Pokal um

Von 28. bis 30. Juni finden zum bereits 69. Mal die nö. Landesfeuerwehrleistungsbewerbe (LFLB) statt – diesmal in Traisen. Dort sind die Vorbereitungs und Aufbauarbeiten für das Mega-Event bereits in vollem Gange. Bei der Errichtung des Verwaltungsstützpunktes im alten Vereinsheim der Stockschützen machten die Florianis dabei eine überraschende Entdeckung.

Zwei Vögel flogen im Gebäude herum, die Feuerwehrleute vermuteten, dass sich in einem der herumstehenden Pokale ein Nest befinden könnte – und hatten Recht. Dass die Vogelfamilie nicht in dem Gebäude bleiben kann, war klar, schließlich herrscht dort bald Hochbetrieb, es galt also einen passenden Platz zu finden.

Weil es die fünf Küken offenbar gemütlich im Pokal hatten, nahm man ihnen diesen gar nicht erst weg. Kurzerhand wurde der Pokal behutsam am Außengitter des geschützten Fensters montiert. Die Vogeleltern gaben sich mit dem neuen Platz sofort zufrieden und fütterten ihre Babys munter weiter.

(min)