Fix: Sepp Leitner ist jetzt Wieselburgs Bürgermeister

Er ist zurück im größeren Polit-Business, obwohl er eigentlich nie ganz weg war: Josef "Sepp" Leitner, der mit seinen 47 Jahren schon zu den routinierten Politikern in Niederösterreich zählt. Am heutigen Mittwoch wurde der SP-Mann im Wieselburger Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt.

Das ist Sepp Leitner

Leitner zog als 24-Jähriger im Jahr 1996 in den Gemeinderat seiner Heimatstadt Wieselburg (Anm.: obwohl in Scheibbs geboren) ein, von 2000 bis 2008 war er Stadtrat in der Braustadt, im Jahr 2007 Landesgeschäftsführer der SPNÖ, ehe er nach der Landtagswahl-Schlappe von Heidemaria Onodi deren Nachfolger wurde und 2008 als Landeshauptmannstellvertreter von Erwin Pröll (VP) angelobt wurde. Nach dem enttäuschenden Ergebnis 2013 bei der Landtagswahl in Niederösterreich zog sich Leitner kurz aus der Politik zurück, 2015 wurde er wieder Gemeinderat in Wieselburg.

Bekannt war Sepp Leitner, der Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ist, im Landtag für klare Worte und teils heftiger Kritik an der Pröll-VP. Der dreifache Vater heiratete am 17. Juli 2010 seine Elvira in Wieselburg – neben der Hochzeit wurde gleich sein Sohn Moritz getauft.

Sepp Leitner folgt damit Langzeitbürgermeister Günther Leichtfried (SP), der über zwei Jahrzehnte in Wieselburg im Chefsessel saß und im Mai bereits seinen 70. Geburtstag feiert.

