Flammeninferno A2: Lkw mit Batterien explodierte

Spektakuläre Bilder auf der Südautobahn beim Knoten Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) am Donnerstag gegen 22 Uhr: Ein Lkw stand in Vollbrand, mehrere Notrufe gingen bei der Feuerwehr ein. Die Flammen griffen auch auf die angrenzende Böschung über, immer wieder kam es zu kleineren Explosionen der Ladung. Der Einsatzleiter wurde vom slowakischen Lenker, welcher sich in Sicherheit bringen hatte können, über die Ladung (Anm.: Autobatterien und Bauteile für Autoindustrie) in Kenntnis gesetzt.

Löschangriff mit Schaum

Mit einem gezielten Löschangriff unter schwerem Atemschutz und durch ein Löschen mit Schaum und Pulver war der Brand recht rasch gelöscht. Danach begannen die umfangreichen Bergungsarbeiten, die Firma Mensik (Anm.: Spezialist für Bergungen und Kranverleih) wurde mit der Beseitigung des Wracks betraut. Im Einsatz standen die Feuerwehr Pitten, die Feuerwehr Neunkirchen, Polizei, Asfinag, die Firma Mensik. Auch die Bezirksverwaltungsbehörde war vor Ort - Gefahr für die Umwelt bestand indes nicht.

Die A2 in Richtung Graz war für rund eine Stunde komplett gesperrt, dann war die Südautobahn Richtung Graz einige Stunden nur einspurig befahrbar. Der Einsatz dauerte bis Freitagfrüh, verletzt wurde niemand, die Brandursache ist bis dato nicht bekannt.

