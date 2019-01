Flugdach-Vollbrand griff bereits auf Wohnhaus über

Alarm am Sonntag gegen 12.40 Uhr mittags im dicht verbauten Ortsgebiet von Berndorf im Bezirk Baden: Ein an ein Wohnhaus angebautes Flugdach ging aus noch unbekannter Ursache in Flammen auf, kurz darauf griff der Brand auch auf das Gebäude und eine Thujenhecke im Garten über.

Ein Nachbar schlug bei der Feuerwehr Alarm, bereits bei der Anfahrt konnten die Florianis eine hohe Rauchsäule erkennen.

Beim Eintreffen waren keine Personen mehr im Haus, wie das Abschnittsfeuerwehrkommando Pottenstein in einer Aussendung berichtet. Unter schwerem Atemschutz starteten die Feuerwehrleute einen parallelen Außen- sowie Innenangriff, versuchten von Beginn an, die Flammen am Wohnhaus einzudämmen, um den Schaden möglichst gering zu halten.

Rasche Alarmierung

Um sämtliche Glutnester abzulöschen, musste ein Teil des Daches abgedeckt bzw. entfernt werden.

"Der frühen Erkennung und der raschen Alarmierung ist es zu verdanken, dass die Einsatzkräfte das Wohnhaus vor den Flammen retten konnten", so der Kommandant des Abschnittes Pottenstein, Rudolf Hafellner. "Bereits kurze Zeit später wäre die Lage viel dramatischer gewesen", berichtet der Brandrat.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Im Einsatz standen drei Feuerwehren mit 61 Mitgliedern.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)