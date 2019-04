Ford Fiesta-Lenker rammte Moped und flüchtete

Noch ein Fall von Fahrerflucht in Niederösterreich: Bereits am Freitag kam es auf der Bundestraße 8 zu einem Unfall, bei dem ein rücksichtsloser Lenker einen Jugendlichen verletzte und dann einfach flüchtete – wie berichtet war es auch am heutigen Mittwoch in Maria Taferl zu einem ganz ähnlichen Unfall gekommen.

Beim Unfall am Freitag wurde ein 17-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Gegen 14:55 Uhr hatte zwischen Deutsch-Wagram und Strasshof der Lenker eines schwarzen Ford Fiestas, älteres Baujahr, versucht ein Moped mit zwei 17-Jährigen zu überholen.

Auto rammte Moped

Dabei dürfte der Lenker des Fords einen entgegenkommender weißen Audi bemerkt haben, der im selben Moment einen Lkw überholte. Um einen Zusammenstoß zwischen den beiden überholenden Fahrzeugen zu verhindern, ließ der Lenker des Fords von seinem Überholvorgang ab und kam dabei ins Schleudern. Dadurch touchierte er das Moped an der Fußraste.

Dabei stürzte der am Sozius befindliche 17-Jährige vom Moped auf die Fahrbahn der stark befahrenen Bundesstraße. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten und sich um den Verletzen zu kümmern in Richtung Strasshof davon. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Korneuburg gebracht.

Zweckdienliche Hinweise bezüglich des fahrerflüchtigen Fahrzeuges, vermutlich schwarz lackierter Ford Fiesta älteren Baujahres, werden an die Polizeiinspektion Deutsch Wagram unter der Tel. Nr. 059133 3203 erbeten. Weiters wird der Lenker des weiß lackierten Pkw der Marke Audi gebeten, sich als Zeuge zu melden.

