Forstunfall: Mann per Heli ins Spital geflogen

Forstunfall in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) am Wochenende: Die Einsatzkräfte wurden am Freitag gegen 10 Uhr zu dem Unfall in Lunz am See gerufen. Ein Forstarbeiter war von einem Baum schwer am Unterschenkel verletzt worden, seine Kollegen setzten umgehend einen Notruf ab.

Mit vereinten Kräften konnte der Verletzte am Unfallort versorgt und aus dem schwierigen Gelände gerettet werden. Er wurde vom Notarzthubschrauber Christophorus 15 ins Krankenhaus geflogen.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)