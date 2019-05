Forwarder ging bei Waldstück in Flammen auf

Gegen 9:30 Uhr ging auf der Landesstraße zwischen Hollenbach und Dietmanns ein Forwarder (schweres Transportfahrzeug für Holzarbeiten) in Flammen auf. Der Lenker war gerade mit dem Transport von Holz aus einem Waldstück beschäftigt und wollte die Rundhölzer mit dem Kran neben der Landesstraße abladen. Plötzlich bemerkte er einen Brand im vorderen Bereich des Fahrzeuges.

Er verließ sofort das Fahrzeug, brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Einsatzkräfte. Fünf Feuerwehren rückten in Rekordzeit zum Einsatzort aus, löschten unter Atemschutz. Da es durch defekte Ölschläuche am Forwarder zu einem Austritt von Hydrauliköl kam, musste auch dieses gebunden werden.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand schließlich löschen, die Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs wurde durch den Besitzer organisiert und durchgeführt.

(min)