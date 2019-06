Franz-Josefs-Bahn: Zug erfasste Erntemaschine

Früh am Sonntagmorgen kam es in Unterzögersdorf (Stockerau, Bez. Korneuburg) zu einem ungewöhnlichen Unfall: Ein Güterzug erfasste auf der Bahntrasse der Franz-Josefs-Bahn eine Erntemaschine. Das Gerät war nicht an eine Zugmaschine angehängt und es befand sich auch niemand darin.

Die Folge war gehöriger Blechschaden und Verzögerung auf der Bahnstrecke. Der Zug wurde beim Unfall leicht beschädigt, die Erntemaschine völlig demoliert. Die Feuerwehr musste die beiden voneinander trennen und die Erntemaschine dann abschleppen.

Der genaue Unfallhergang war vorerst noch unklar, die Polizei ermittelt.

