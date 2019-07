Bezirk Neunkirchen 16. Juli 2019 16:20; Akt: 16.07.2019 17:47 Print

Frau bei Traktorunfall aus Fahrerkabine geschleudert

Eine 69-Jährige hat am Dienstag bei einem Traktorunfall in St. Peter am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) schwere Verletzungen erlitten.