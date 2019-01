Frau erpresste Bekannten mit Sex-Nachricht

Auf ein „willhaben“-Inserat hatte sich ein Mann bei einer Bekannten (36) gemeldet, dachte sich: „Da geht vielleicht was“ und schickte der 36-jährigen Mostviertlerin eine anrüchige Nachricht.

Doch die Frau war an „Dirty Talk“ überhaupt nicht interessiert, dafür am Geld des verheirateten 38-Jährigen umso mehr. Die Frau schickte ihm eine Nachricht und gab bekannt: „500 Euro oder ich schicke diese schmutzigen Zeilen an Deine Frau weiter.“

Teilbedingte Haftstrafe

Eingeschüchtert zahlte der 38-Jährige den geforderten Betrag sofort, in der Folge wurde die 36-Jährige jedoch gierig, forderte noch mehr Geld. Nach längerem Abwägen ging der Mann zur Polizei und erstattete Anzeige gegen seine Bekannte.

Jetzt musste die 36-Jährige wegen Erpressung am Landesgericht Sankt Pölten auf der Anklagebank Platz nehmen. Die einschlägig vorbestrafte 36-Jährige fasste dabei eine teilbedingte Freiheitsstrafe aus. Das exakte Urteil: 18 Monate teilbedingt, sechs Monate muss die Angeklagte im Gefängnis absitzen. Der Richterspruch ist allerdings nicht rechtskräftig.

