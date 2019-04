Frau fand trächtige Katze mit Projektil im Bauch

Eine junge, werdende Katzenmama wird derzeit bei Wiener Tierschutzverein in Vösendorf (Bez. Mödling) liebevoll umsorgt. Das rund zweijährige, hochträchtige Tier wurde in Perchtoldsdorf von einer Dame entdeckt. Sie hatte die Katze in letzter Zeit öfter in ihrem Garten gesichtet. Aufgrund ihres verwahrlosten Zustands entschloss sich die Frau schließlich, das Tier einzufangen und brachte es zum WTV.

Dort fiel den Tierärzten sofort der dicke Bauch des doch sehr schlanken Tieres auf. Ultraschall und Röntgen bestätigten schließlich den zuvor schon gehegten Verdacht: „Emma“ wie die Katzendame nun heißt, wird in wenigen Tagen Mama. Wie viele Babys es werden, lässt sich aber noch nicht sagen. Unklar ist noch, ob die Katze eine Streunerin ist oder jemandem gehört – Chip gibt es keinen.

Kugel im Bauch

Beim Röntgen machten die Tierärzte aber noch eine zweite, weniger erfreuliche Entdeckung. Wie sich herausstellte, dürfte die Katze in ihrem jungen Leben schon das Opfer von Tierquälern geworden sein. So wurde im Nabelbereich des Tieres ein Projektil eines Luftdruckgewehrs entdeckt. Zum Glück sitzt die Kugel nicht tief, beeinträchtigt keines der Jungen und dürfte auch "Emma" nicht stören. Zum Schutz der Tiere wird die Kugel vorerst nicht entfernt, eine Narkose wäre für die Babys gefährlich. Sollte sich das Projektil weiterhin unauffällig verhalten, wird die Situation nach der Trächtigkeit und der Aufzucht der Jungen neu bewertet.

Der WTV bittet in diesem Zusammenhang auch um Verständnis, dass aktuell keine Angaben zur Vergabe der Tiere gemacht werden können. Auch Reservierungen sind nicht möglich.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)