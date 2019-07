Frau folgt Hund: Bergretter müssen beide bergen

Am Sonntag nahm bei einem Ausflug auf das Hochkar der Hund einer Dame Reißaus, lief in der Nähe des Skywalks ins steile und schroffe Gelände. Die Frau machte sich Sorgen, lief hinterher, um ihren Vierbeiner zurückzuholen. Allerdings ohne Erfolg – im Gegenteil. Schließlich steckte nicht nur der Hund, sondern auch die Dame fest.

Einem zufällig am Hochkar anwesenden Bergretter gelang es, die Dame sowie den Hund an einem Felsen zu sichern. In der Zwischenzeit wurde die Ortsstelle der Bergrettung Göstling alarmiert, woraufhin sich fünf weitere Retter auf den Weg zur Einsatzstelle machten.

Mit vereinten Kräften konnten schließlich alle drei innerhalb kürzester Zeit mit dem Seil geborgen werden. Hund und Dame konnten anschließend unverletzt ihren Urlaub fortsetzen.

(min)