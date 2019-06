Sieghartskirchen 04. Juni 2019 08:46; Akt: 04.06.2019 08:50 Print

Frau ging ins Freibad, ihr Auto plantschte im Fluss

Wer konnte, suchte sich am Montag Abkühlung im kühlen Nass. In Sieghartskirchen machte sich ein Auto selbständig und rollte in die Kleine Tulln.