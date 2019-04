Frau nach Sturz in Swimming Pool gerettet

Unangenehme Situation für eine rund 60-jährige Frau am Freitag in Wiener Neustadt: Die Dame wollte eigentlich nur ihren Swimming Pool im Garten auf Vordermann bringen, rutschte dann aber auf der glatten Folie aus, stürzte und verletzte sich dabei an der Hüfte.

Um die Frau aus dem Schwimmbecken zu retten, forderten die Sanitäter des Arbeiter-Samariterbundes die Hilfe der Feuerwehr Wr. Neustadt an. Nachdem die Verletzte vom Rotkreuz-Notarzt sediert worden war, wurde alles für die Rettung vorbereitet.

"Stemmen wäre zu gefährlich gewesen"

"Ein Stemmen aus dem 1,6 Meter tiefen Pool wäre zu gefährlich", berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Thomas Malecek.

Also baute man – ganz in MacGyver-Manier – mit Hilfe von Steckleiter-Teilen und einer Rutschtrage eine eigene Vorrichtung.

Nachdem die Frau aus dem Swimming Pool gerettet werden konnte, wurde sie ins Neustädter Spital gebracht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)