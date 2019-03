Niederösterreich 31. März 2019 18:26; Akt: 31.03.2019 18:32 Print

Frau will Wasser holen und stürzt in Schacht

Unfall am Sonntag in Berndorf: Eine 75-Jährige stürzte in einen Schacht, ein Großaufgebot an Rettern rückte aus. Die Frau wurde ins Spital gebracht.