Frau will ihre Katze sterben lassen, Tierärztin lehnt ab

Kätzchen Penelope wurde in Bullendorf (Bez. Mistelbach) von einem Auto angefahren, gefunden und zum Tierarzt gebracht. Die Besitzerin konnte schnell eruiert werden, jedoch wollte sie die verletzte Katze nicht gesund pflegen müssen. Sie beauftragte die Tierärztin deshalb das Tierchen einzuschläfern, wie das Tierheim Dechanthof berichtet.

Die Tierärztin hielt davon wenig, ein absolut lebensfähiges Katzerl einzuschläfern, rief beim Dechanthof an. Das Tierheim setzt sich mit der Besitzerin in Kontakt, die verzichtete sofort auf Penelope, woraufhin die Katze in die Klinik überstellt wurde.

Operiert und am Weg der Besserung

Für die benötigte Bluttransfusion half eine der Tierheim-Katzen aus. Penelope wurde stabilisiert und konnte an Becken und Hüfte operiert werden. Bei dem Unfall wurde der Ischiasnerv in Mitleidenschaft gezogen, da sie aber Gefühl im Bein hat, wird sich der Nerv, laut den Ärzten, über einen längeren Zeitraum regenerieren.

Die Katze wird nun einige Wochen im Tierheim gepflegt und dann nur mehr in einen Haushalt mit abgesicherten Garten, oder mit gesichertem Balkon, vermittelt. Die Rechnung der Klinik beträgt allerdings 1.300 Euro. Das Tierheim hofft deshalb auf Spenden, damit auch in Zukunft in derartigen Fällen schnell reagiert werden kann.

Spendenkonto AT73 3250 1000 0191 0850 Kennwort PENELOPE



