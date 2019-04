Frauen-Duo bestahl nur Greise in Supermärkten

Zwei unterstandslose Slowakinnen (44, 36) waren in mehreren Bundesländern auf Diebestour gegangen. Die Masche des Duos: Die zwei Frauen gingen in Supermärkte, beobachteten ältere Kunden und stahlen in günstigen Momenten den Senioren das Geldbörsel. Das Duo schlug laut Anklage von 2018 bis Februar 2019 in Gänserndorf, Hollabrunn, Neunkirchen, Lilienfeld, Bezirk Amstetten sowie Linz und Wels (OÖ), Wien, Mürzzuschlag, Judenburg (Stmk.) und anderen Orten zu. Leider hatten viele betagte Opfer im Geldbörsel die Bankomatkarte samt Code sowie Führerscheine, Spitalsausweise, E-Cards und andere wichtige Dokumente. Die beiden Osteuropäerinnen plünderten sofort die Konten der Opfer. Schadensumme nur in Niederösterreich: über 10.000 Euro.

Umfrage Wo bewahren Sie Ihren Code für die Bankomatkarte auf? Im Geldbörsel.

Im Kopf.

Am Smartphone/PC.

Auf einem Zettel an einem geheimen Ort.

Das werde ich sicher nicht verraten.

Ich habe keine Bankomatkarte.

Opfer mit Rollator

Die Opfer - fast ausschließlich ältere Damen und Herren – erzählten im Zeugenstand am Landesgericht Korneuburg letzte Woche von den schmerzlichen Verlusten. Eine Frau kam mit Krücken, eine mit Rollator.

Die 36-Jährige mit 13 Vorstrafen im Ausland, davon zwölf einschlägig wegen Diebstahls und die bald 45-Jährige mit zehn einschlägigen Vorstrafen drückten bei der Verhandlung auf die Tränendrüse: "Wir kamen nach Österreich, um einen Job zu suchen. Doch dann brauchten wir Geld für die Heimfahrt, denn der Fahrer ist drogensüchtig. Also hat er uns losgeschickt, um zu stehlen. Es tut uns leid. Wir tun es nie wieder, kommen nie wieder nach Österreich", schluchzten die beiden Angeklagten.

Unbedingte Haft

Doch mit ihrer Showeinlage bissen die Frauen bei Richter Manfred Hohenecker auf Granit. Die Urteile: 18 Monate unbedingte Haft für die 44-Jährige und 20 Monate für die jüngere Angeklagte (nicht rechtskräftig).

