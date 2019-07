Frontalunfall fordert einen Toten (24) und Verletzten

Fataler Frontalcrash in NÖ: Ein 53-Jähriger aus Waidhofen an der Ybbs lenkte am Freitag gegen 19.15 Uhr einen Pkw auf der B 121 aus Richtung Gaflenz kommend in Richtung Waidhofen durch das Stadtgemeindegebiet von Waidhofen an der Ybbs. Zur gleichen Zeit lenkte ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land (OÖ) einen Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Dabei kam er laut einer Aussendung der Landespolizei NÖ auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den Pkw des 53-Jährigen.

1 Toter und 1 Verletzter

Der 24-jährige Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Waidhofen an der Ybbs gebracht.

Die B 121 war im Bereich der Unfallstelle bis kurz nach 21 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, es gab eine örtliche Umleitung.

(Lie)