Fuchs und Hund sind ziemlich beste Freunde

Unglaublich herzig! Naturpark-Betreiber Andreas Plachy übernahm kürzlich einen Jungfuchs aus einem Kremser Tierheim, gab ihm am Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs ein neues Zuhause.

Und der quirlige Vierbeiner namens Franz Ferdinand fühlt sich in seinem neuen Heim sichtlich wohl, konnte bereits Freundschaften schließen – vor allem mit Hund Chester spielt der kleine Fuchs gern.

Erinnert ein wenig an Disney's Cap und Capper ...

