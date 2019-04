Fünf Autos aufgebrochen und leergeräumt

"Einige der bedauernswerten Fahrzeughalter wissen noch gar nicht genau, was ihnen gestohlen wurde. Sie müssen erst ein Liste machen", erklärt ein Ermittler. Unbekannte Kriminelle hatten auf einem Parkplatz in der Klederinger Straße in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) die Seitenscheiben der abgestellten Fahrzeuge eingeschlagen und aus dem Wageninneren sämtliche Wertgegenstände mitgehen lassen.

Die Beute der Automarder: Smartphones, Laptop, Schuhe, Kleidung und andere Sachen. Die Ermittlungen der Exekutive sind im Laufen.

(Lie)