Gangl holt sich erneut Staatsmeister-Titel

Julbach im Mühlviertel (OÖ) wurde am Wochenende zum Motorsport-Mekka Österreichs: Vor rund 6.500 Zusehern heizten über 200 Biker den Berg hinauf, darunter auch der mehrmalige Staatsmeister Andreas "Gangolf, der Schreckliche" Gangl aus St. Oswald im Bezirk Melk.

Wie berichtet, war der Niederösterreicher verletzt an den Start gegangen, nach einem Crash bei Tempo 250 hatte sich der hauptberufliche Justizwachebeamte Rippenbrüche, eine gerissene Bauchdecke, einen offenen Schleimbeutel und starke Prellungen zugezogen.

Verletzt zum Punktemaximum

Für die größte Passion, den Ehrgeiz und den Sieg hieß es also "Zähne zusammenbeißen" – und das gelang gut. Beim EM-Lauf in Julbach krönte sich Gangl, der in der Superstock1000 mit seiner "alten, dicken Berta" sowie in der Superbike-Klasse an den Start ging, in der Superstock mit dem Punktemaximum – 100 Punkte bei vier Laufsiegen – erneut zum Staatsmeister.

Da sind die Schmerzen – zumindest bis zum obligatorischen Gesundheitscheck nach dem Rennen beim Arzt – gleich vergessen ...

