Gebrochener Flügel: Eule noch rechtzeitig gerettet

Keine Sekunde zu spät kam die Rettung für eine Sumpfohreule in Korneuburg. Der Vogel hatte sich am Flügel verletzt, konnte nicht mehr fliegen und saß in einem Garten fest. "Eulen die nicht fliegen können, verhungern relativ schnell", erklärt VIER PFOTEN-Expertin Brigitte Kopetzky, warum die Situation sehr gefährlich für das Tier war.

Die Eule hatte aber Riesenglück, denn die Hausbesitzerin, die lediglich einmal pro Woche zum Rasenmähen in ihr Haus kommt, fand das Tier flugunfähig schon bald und verständigte dieEulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee.



„EGS-Leiter Dr. Hans Frey hat die Eule geborgen und zunächst zur Erstbehandlung auf die Veterinärmedizinische Universität gebracht. Danach kam sie direkt in die EGS zur Rehabilitation“, erzählt Kopetzky.



Nun erholt sich die schöne Lucky in Haringsee sehr rasch von ihrem Unfall. Langfristig soll Lucky wieder in die Natur entlassen werden. „Diesen Winter wird sie allerdings noch als Gast in der EGS verbringen“, so Kopetzky. Sumpfohreulen sind seltene Gäste in der EGS Haringsee und jetzt gerade auf dem Zug ins Mittelmeergebiet. Manche fliegen sogar bis nach Afrika.

