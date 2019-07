Gekaufter Wagen ist Schrott: Pärchen verzagt

Ein gebrauchter Renault, der auf einer Online-Plattform inseriert war, sollte Waltraud K. (51) und Lebensgefährten Harald aus Baden ein paar schöne Wochenend-Ausflüge bescheren. Doch der Traum vom Auto wurde zum Albtraum.

„Der Wagen hat ein bis Dezember gültiges Pickerl, am Prüfbericht der steirischen Werkstatt waren nur wenige leichte Mängel angeführt. Wie kann das sein? Die Schäden müssen schon älter, bei der Probefahrt also schon vorhanden gewesen sein, wurden aber nicht bekannt gegeben“, so die nach einem befristeten Arbeitsverhältnis arbeitslose 51-Jährige, die 1.400 Euro für den vermeintlich intakten Wagen zahlte.

Reparaturkosten von 1.344 Euro

Als das Paar den Wagen nach dem Kauf in die Werkstatt brachte, der Schock: Der Pkw ist so schlecht beisammen, dass die Weiterfahrt untersagt wurde.

Kostenvoranschlag für die Reparatur von Domlagern, Axialgelenk, Stoßdämpfern & Co.: 1.344 Euro!

Die Mechaniker gaben den beiden den Tipp, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Versuche, mit dem Verkäufer eine Lösung zu finden, scheiterten aber. „Er stritt alles ab. Ich konnte tagelang nicht schlafen, wir sind völlig verzweifelt, wir wissen nicht weiter“, so K. zu "Heute".

"Irrtumsanfechtung möglich"

ÖAMTC-Verkehrsjurist Dr. Nikolaus Authried macht dem Paar Hoffnung: Bei Privatverkäufen seien Gewährleistungsausschlüsse grundsätzlich zulässig, wenn die Verkehrs- und Betriebssicherheit aber fraglich oder sogar Gefahr im Verzug sei, habe man aber dennoch Gewährleistungsansprüche. Auch eine Irrtums-Anfechtung sei in diesem Fall möglich, klärt er auf "Heute"-Anfrage auf.

