Geld weg! Einbrüche bei Musik- und Eislaufverein

Am Wochenende trieben im Bezirk Mistelbach Kriminelle ihr Unwesen, die es auf Vereinsheime abgesehen hatten. Gleich zwei Mal wurde eingebrochen, die Täter machten ordentlich Beute. Dass es sich bei den beiden Coups um dieselben handelt, ist nicht gesichert, aber naheliegend.

Einerseits brachen die Unbekannten in Wolfpassing an der Hochleithen beim Musikverein ein in dem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Im Inneren plünderten sie die Handkasse, machte ungefähr 2.000 Euro Beute.

Andererseits wurde beim Eislaufverein in Obersdorf (Gemeinde Wolkersdorf) eingebrochen. Dort machten die Diebe ordentlich Beute indem sie den Tresor knackten, darin sollen sich mehrere tausend Euro befunden haben. Auch ein Telefon nahmen die Kriminellen mit, ehe sie sich aus dem Staub machten.

(min)