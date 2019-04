Golling 28. April 2019 15:44; Akt: 28.04.2019 15:45 Print

Gerät kaputt: 6 Menschen aus luftiger Höhe gerettet

Zu einem Hoppala mit Seltenheitswert kam es am Samstagabend beim Maibaumfest in Golling an der Erlauf (Bez. Melk), verletzt wurde niemand.