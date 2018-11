Gestohlener Transporter mit Rennkarts gefunden

Erfolg für die Polizei: Die Veröffentlichung eines Fotos des am Sonntag in Wr. Neustadt gestohlenen Transporters ("Heute" berichtete) tat ihren Zweck. Nachdem das Bild in den sozialen Medien fleißig geteilt wurde, entdeckten aufmerksame Passanten das gestohlene Fahrzeug auf einem Parkplatz in Wien-Meidling.

Die darin gelagerten Rennkarts waren noch da, das Spezialwerkzeug allerdings nicht mehr. Die Fahrzeuge sind jetzt wieder bei ihrem Besitzer. Die Polizei fahndet weiter nach den bislang noch unbekannten Tätern. Weitere Hinweise werden an das Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt, Operativer Kriminaldienst, Tel.: 059133- 37-3333 erbeten.

(min)