Gewinne ein tolles Osterset und triff die Rapid-Stars!

Du bist Rapid-Fan, hast schon alle dein Ostereier grün gefärbt und am Mittwoch (17. April) um 15 Uhr noch nichts vor? Wenn St. Pölten für dich keine Weltreise entfernt ist, dann hätten wir da eine Idee: Kapitän Stefan Schwab, Routinier Mario Sonnleitner, Christoph Knasmüllner und Andrei Ivan kommen in den Fanshop in der Messestraße. Sie geben Autogramme und stehen für Fotowünsche zur Verfügung.

Dieses Set gibt es zu gewinnen. (Bild: SCR) Dieses Set gibt es zu gewinnen. (Bild: SCR)

Und weil am Wochenende schon Ostern ist, gibt's mit etwas Glück vor Ort von "Heute" und Rapid ein tolles Geschenk: Wir verlosen ein spezielles Osterset. Darin enthalten sind ein aktuelles Auswärtstrikot, ein Ball, eine Tasse und ein Schokohase in der Rapidversion.

Gewinnspiel via Facebook

Was du dafür tun musst, liest du auf unserer "Heute Niederösterreich"-Facebookseite. Das Gewinnspiel läuft bis Mittwoch Mittag, der Gewinner oder die Gewinnerin wird um 13 Uhr via Facebook-Nachricht verständigt. Der Gewinn kann dann bei der Autogrammstunde im Shop abgeholt werden.

Das spezielle Osterset gibt's übrigens auch zu kaufen: 89,95 statt 139,90 Euro mit einem Trikot in Erwachsenengröße, für Kindergrößen zahlt man 69,95 statt 119,90 Euro.

Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)