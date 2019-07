Rekordverdächtig! 13. Juli 2019 10:00; Akt: 09.07.2019 14:01 Print

Gnadenhof-Schildkröte legt rekordverdächtige 73 Eier

Dass sich die Schildkröten am Gnadenhof von Markus Putzgruber in Seebarn am Wagram pudelwohl fühlen, zeigte sich jetzt in deren "Gebärfreudigkeit".