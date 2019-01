Gneixendorf: Flugzeug stürzte ab, Pilot verletzt

Am Donnerstag gegen 15 Uhr verlor der Pilot eines Kleinflugzeugs am am Flugplatz Krems-Langenlois im Stadtteil Gneixendorf aus bislang noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine, musste den Flieger unsanft in der Wiese bruchlanden.

Augenzeugen alarmierten sofort die Rettungskräfte, aufgrund der Meldung wurde die höchste Alarmstufe bei Unfällen mit Menschenrettung (T3) ausgegeben, die Feuerwehr rückte sofort mit einem Großaufgebot aus.

Vor Ort konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Die Pilot hatte wohl riesiges Glück, ist nach ersten Informationen der Feuerwehr nur leicht verletzt und konnte schnell der Rettung zur weiteren Betreuung übergeben werden.

(min)