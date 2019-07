Klosterneuburg 16. Juli 2019 14:00; Akt: 16.07.2019 13:16 Print

Grabstein stürzte auf Friedhofs-Besucher

Unfall am oberen Stadtfriedhof in Klosterneuburg: Ein Grabstein kippte plötzlich um, landete am Fuß eines Friedhofsbesuchers.