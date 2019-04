Grill-Automat versorgt BBQ-Fans rund um die Uhr

Barbecue-Fans hoffen auf zahlreiche laue Frühlings- und Sommerabende, um so oft wie möglich den Griller anzuheizen.

Für Kurzentschlossene gibt es jetzt in Horn einen Grill-Automaten, der frisches Fleisch wie Koteletts, Wurst & Co. rund um die Uhr anbietet.

Großer Erfolg

Am Kika-Parkplatz wurde der Kühl-Automat kürzlich aufgestellt und schon jetzt geht die Ware weg wie warme Semmeln. Beinahe täglich müsse bereits nachgeliefert werden, wie Fleischer Wolfgang Ebner aus Irnfritz gegenüber "noe.orf.at" berichtet.

Es ist nicht der erste Grill-Fleisch-Automat in Niederösterreich: In Neulengbach (St. Pölten) erfreut man sich bereits seit drei Jahren an der Rund-um-die-Uhr-Versorgung.

(nit)