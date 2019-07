Große Suche: Andrea D. (40) seit Wochen abgängig

Besorgte Angehörige und Polizei bitten um Hilfe: Seit 18. Juni ist die 40 Jahre alte Andrea D. aus Himberg (Bez. Bruck) spurlos verschwunden. Sie wurde an diesem Tag zuletzt gegen 10.30 Uhr in der Laurentiusgasse in Himberg gesehen. Sie dürfte sich im Großraum Wien aufhalten und hat weder Ausweise noch Bargeld bei sich. Die Frau leidet an einer Demenzerkrankung.

Personenbeschreibung:

Andrea D. ist 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, brünette Haare, und war bekleidet mit einer schwarzen Jeanhose und einem schwarzen T-Shirt. Weiters führte sie eine Handtasche mit. Auffällig ist ihr breitbeiniger Gang.



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Himberg, unter der Telefonnummer 059133-3226, erbeten. Die Erlaubnis zur Fotoveröffentlichung wurde vom Erwachsenenvertreter erteilt.



