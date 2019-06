Großer Besucher-Boom im AKW Zwentendorf

Es ist weltweit einzigartig – das einzige Atomkraftwerk, das nie in Betrieb ging steht im niederösterreichischen Zwentendorf (Bezirk Tulln). Seit 2005 steht es im Besitz der EVN, die es nicht nur liebevoll hegt und pflegt, sondern es auch zum großen Photovoltaik-Vorbild machte.

EVN-Kommunikationschef Stefan Zach (Bild: EVN) EVN-Kommunikationschef Stefan Zach (Bild: EVN)

Rund 15.000 Besucher strömen jährlich für reguläre Führungen zum AKW, um sich die original erhaltenen Räumlichkeiten inklusive Turbinenhalle und Reaktor anzusehen.

"In 2 bis 3 Minuten ausgebucht"

Und seit dem 40-jährigen Jubiläum der Volksabstimmung (5. November 1978), bei der sich Österreich hauchdünn (50,47 Prozent) für ein Nein zur Atomkraft aussprach, hat sich ein regelrechter Run auf Führungen entwickelt.

Denn: "Normale" Touren gibt es nur freitags – und die sind kostenlos. "Wir stellen immer die Termine für die kommenden drei bis vier Monate ins Netz. Die sind mittlerweile binnen zwei bis drei Minuten ausgebucht", erzählt EVN-Kommunikationschef Stefan Zach im Gespräch mit "Heute".



First Come, First Serve

Es gilt das "First Come, First Serve"-Prinzip – auf eine Warteliste kann man sich also nicht setzen lassen.

Außertürliche Sonderführungen – beispielsweise im Rahmen von Firmenveranstaltungen, Seminaren oder auch als Geburtstagsgeschenk – kosten rund 20 Euro pro Person.

"Mittlerweile finden auch etwa 50 bis 80 Seminare pro Jahr im Verwaltungsgebäude des AKW statt – Tendenz stark steigend. Auch Workshops für Leute aus dem Ausland mit gekoppelten Sonderführungen sind stark gefragt", schildert Zach, der das AKW liebevoll als sein "Baby" bezeichnet.

Hardstyle, Mode & Influencer

Weiters haben auch diverse Modemagazine die Räumlichkeiten für Fotoshootings entdeckt. "Es ist ja auch eine spektakuläre Kulisse", schmunzelt der EVN-Sprecher, der es sich auch nicht nehmen lässt, selbst als mehrsprachiger Tour Guide durchs Gebäude zu führen.

Zwei Mal fand zudem bereits das "Shutdown Festival" (Anm.: Musikrichtung Hardstyle und Hardcore) mit rund 10.000 Besuchern statt.

Das nächste große Event wird eine internationale Blogger-Konferenz sein. Am 14. und 15. Juni trudeln rund 120 Influencer aus allen Himmelsrichtungen in Zwentendorf ein.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)