Heftiger Frontalunfall forderte zwei Verletzte

Schwerer Unfall am Sonntag kurz nach 5 Uhr in der Früh. Aus bislang unbekannter Ursachen krachten zwei Autos kurz vor Großhofen auf der L11 mit hohem Tempo frontal ineinander, eines der Fahrzeuge wurde dabei in die angrenzende Wiese geschleudert.

Beide Autos wurden im Frontbereich völlig demoliert, die Lenker verletzten sich unbestimmten Grades. Drei Feuerwehren wurden gemeinsam mit dem Roten Kreuz zur Menschenrettung alarmiert.

Die Verletzten waren nicht in ihren Autos eingeklemmt, konnten daher rasch erstversorgt und von der Rettung ins Spital gebracht werden. Die Feuerwehren kümmerten sich nach der Unfallaufnahme der Polizei um den Abtransport der beiden Wracks und die Säuberung der Straße.

(min)