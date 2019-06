Heroin-Dealer (19) von Cobra festgenommen

Bei umfangreichen Ermittlungen konnte die nö. Polizei einen 19-jährigen Serben aus dem 15. Wiener Gemeindebezirk und einen 52-jährigen Österreicher aus dem 4. Bezirk als Dealer ausforschen. Die Spezialeinheit Cobra nahm beide in Wien fest.

Der 19-Jährige steht im Verdacht von Februar April 2019 insgesamt 1.200 Gramm Heroin im Straßenverkaufswert von rund 36.000 Euro von Serbien nach Wien geschmuggelt zu haben. Die Suchtmittel soll er an mindestens 40 verschiedene Abnehmer aus Wien und Niederösterreich gewinnbringend verkauft haben.

Der 52-Jährige soll Abnehmer und Unterhändler des 19-Jährigen gewesen sein. Er steht im Verdacht, die Suchtmittel nicht nur an seine 42-jährige Lebensgefährtin, an seine 29-jährige Tochter und deren 30-jährige Freundin weitergegeben zu haben, sondern auch anderen Abnehmern Suchtmittel gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Auch Tochter und Freundin dürften gedealt haben.

Bei den gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchungen an den Wohnadressen der beiden Hauptbeschuldigten konnte eine geringe Menge Suchtmittel und ein geringer vierstelliger Eurobetrag gefunden und sichergestellt werden. Beide sind großteils geständig und wurden über Anordnung der der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstatt eingeliefert. Die drei Frauen wurde der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.

Die bisher bekannten Abnehmer aus Wien und Niederösterreich wurden den zuständigen Staatsanwaltschaften angezeigt. Die Ermittlungen zu weiteren Abnehmern werden noch fortgeführt.

