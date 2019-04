Home Invasion: Täter nach neun Jahren vor Gericht

Eigentlich hat Viehhändler Erwin H. nicht mehr mit der Ergreifung der Täter gerechnet. In der Nacht auf 9. Juli 2010 waren plötzlich drei maskierte Männer im Haus von H. in Göpfritz (Bezirk Zwettl) gestanden, der 1,90 Meter große Erwin H. leistete massive Gegenwehr. Zwei Angreifer konnte er wegschleudern, der dritte Kriminelle setzte Elektroschocker und Pfefferspray ein und zwang den Unternehmer in die Knie.

Das Trio prügelte in der Folge auf das Opfer ein, knebelte es und kettete es an der Toilette an. Die drei Maskierten forderten Bargeld und flüchteten mit knapp 20.000 Euro Beute (Anm.: Smartphone, 5.000 Euro in bar und Schmuckgegenstände). Das Opfer konnte sich befreien und in den Hof schleppen, wurde verletzt ins Spital Waidhofen/Thaya gebracht.

Zwei tot, einer vor Gericht



Jahrelang wurde nach dem Trio gefahndet, sogar ein Kopfgeld wurde ausgesetzt. Und erst Ende 2018 wurden zwei Täter (63, 68) festgenommen bzw. verkündete die Staatsanwaltschaft Krems die Festnahme zweier Verdächtiger. Zwei Zeugen hatten gegenüber der Polizei gesagt, dass der 63-Jährige ihnen gegenüber die Tat gestanden haben soll. Der dritte Beteiligte war mittlerweile verstorben. Ein weiterer Verdächtiger (68) starb kurz vor dem Prozess, am 26. März, nach langem Leiden.

Am Montag stand somit der letzte Verdächtige (63) wegen schweren Raubes in Krems vor Gericht. Der 63-Jährige bekannte sich nicht schuldig. Denn: Die Beweislast der Anklage stützte sich vor allem auf die zwei Belastungszeugen, die vor Gericht nicht überzeugen konnten. Und 20 Vorstrafen hin oder her: Somit erschien die Suppe etwas dünn. Das Urteil am Dienstag kurz vor 12.30 Uhr: Freispruch für den 63-Jährigen. Aber die Staatsanwaltschaft legte Rechtsmittel ein - somit ist der Freispruch nicht rechtskräftig.

