Horn hat modernsten Hanf-Automaten-Store

In Horn (Anm: Schützenplatz 1) hat Unternehmerin Alina Baranyi jetzt gleich einen ganzen Automaten-Store eröffnet. Laut eigenen Angaben handelt es sich um das modernste Hanfautomaten-Geschäft in ganz Österreich. Es hat täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet.

Kaufen bei Jazzmusik

Bei gemütlicher Jazz-Musik im Hintergrund, werden 200 verschiedene Produkte in fünf im Store platzierten Automaten angeboten. Über Touchscreen wird ausgewählt, nach der Bezahlung wird das Produkt via Liftsystem an den Kunden überreicht.

"Ziel war es, Menschen aus allen Altersgruppen anzusprechen, Anonymität zu gewähren und preiswert zu sein", so Inhaberin Baranyi.



