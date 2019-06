Niederösterreich 14. Juni 2019 16:15; Akt: 14.06.2019 11:48 Print

Hund attackiert Frau am Rad: 82-Jährige starb jetzt

Eine 82-jährige Radfahrerin war am 19. Mai am Radweg in Klosterneuburg von einem schwarzen Hund attackiert worden. Jetzt erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen.