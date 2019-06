Tulln 26. Juni 2019 05:30; Akt: 25.06.2019 20:43 Print

Hund biss Kind: Mann kämpfte mit Vierbeiner

Blutiger Zwischenfall am Dienstagabend in Tulln: Ein Hund verbiss sich in ein Kind, ein Zeuge ging dazwischen, das Tier lief weg. Das Bissopfer wurde ins Spital gebracht