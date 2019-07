Hund biss zu: Neun Monate altes Mädchen im Spital

Hunde-Angriff in einer Gemeinde im Bezirk Tulln am Wochenende: Am Samstag zur Mittagszeit waren die Eltern eines neun Monate alten Mädchens gerade im Gespräch mit den Nachbarn.

In einem kurzen, unbeaufsichtigten Moment dürfte das Drama passiert sein: Der kleine Spitz des Nachbarn biss zu, das Kleinkind erlitt Verletzungen an der Hand, am Arm und im Gesicht. Warum der Hund zuschnappte, war vorerst noch unklar. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, das Kleinkind wurde mit der Rettung ins Tullner Krankenhaus gefahren.

Die Verletzungen stellten sich als nicht so schlimm heraus: Nach der medizinischen Versorgung im Spital konnte das kleine Mäderl wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Der Hundebesitzer wird angezeigt, die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen.

(wes)