Hund riss aus und biss 18-Jährigen ins Wadl

Ein 18-Jähriger war am Donnerstag gegen 12.15 Uhr zu Fuß in Loosdorf (Bezirk Melk) unterwegs, als plötzlich ein brauner Schäfermischling dessen Weg kreuzte. Der Hund bellte den jungen Mann an und biss ihn in die Wade des rechten Unterschenkels. Das Bissopfer reagierte dennoch cool und wich langsam zurück, der Hund lief weg.

Der erst vor wenigen Tagen 18 Jahre alt gewordene Jugendliche musste ins Melker Krankenhaus. Sein Vater erstattete schließlich telefonisch Anzeige bei der Polizei.

Gartenzaun zu niedrig?

Die Hundebesitzerin (32) war schnell ausgeforscht. Die Frau hat zwei Hunde (einen Rüden und eine Hündin) und gab an, den ganzen Tag in der Arbeit gewesen zu sein. Die beiden Vierbeiner dürfen sich in der Abwesenheit von Frauchen frei im Garten bewegen.

Nur: Der Garten ist nur durch einen niedrigen Zaun und eine Hecke begrenzt. Der sechs Jahre alte Schäfer-Rüde konnte offenbar mühelos die Einfriedung überwinden. Der 18-Jährige konnte das Spital bereits verlassen, die 32-Jährige wurde wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

