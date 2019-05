Hundehasser verteilte vergiftete Knackwürste

Vergangene Woche wurden in Matzendorf-Hölles (Bez. Wr. Neustadt-Land) vergiftete Knackwürste gefunden. Aufmerksame Hundebesitzer hatten die Köder gleich an mehreren Stellen (in der Schneebergstraße und am Rabenweg) entdeckt und eingesammelt. Die Polizei ermittelt bereits seit längerem, denn es ist nicht der erste derartige Fund in der Gemeinde.

Umfrage Haben Sie einen Hund als Haustier? Ja, zwei oder mehr.

Ja, einen.

Noch nicht, aber ich will mir einen zulegen.

Nein, aber ein oder mehrere andere Haustiere.

Nein, habe ich nicht.

Zuletzt wurden in der Matzendorfer Siedlung regelmäßig Giftköder gefunden, seit Monaten treibt dort ein Hundehasser sein Unwesen – "Heute" berichtete. "Im Interesse ihres Hundes und ihrer Kinder seien sie bitte achtsam. Lassen sie den Hund angeleint und sorgen sie dafür, dass er kein fremdes Futter zu sich nimmt", warnt die Gemeinde derzeit auf ihrer Homepage.

Laut "NÖN" tappt die Polizei noch im Dunkeln was den Täter angeht, die blaue Substanz, die sich in den Würsten befand wird derzeit im Labor analysiert. Beim Vorfall im Dezember dürfte es sich um klassisches Rattengift gehandelt haben. Hinweise zum Täter und weitere Giftfunde sollen der Polizei Sollenau (059-133 3370) gemeldet werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)