ISTA auf Rang 2 der besten Forschungsinstitute

Das Institute of Science and Technology (IST) Austria mit Standort in Klosterneuburg-Maria Gugging heimste in den letzten Jahren zahlreiche Grants ein, auch ein Tech-Oscar steht bereits dort.

Der größte Erfolg kam jetzt, kurz nach dem zehnjährigen Jubiläum der Forschungseinrichtung: Die Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichte den "Nature Index 2018", ein Index, der die Publikationen – sprich: die veröffentlichten Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften – misst. Salopp gesagt, geht es dabei um den Erfolg und die Effizienz der betriebenen Forschung, also wieviel geforscht wird und wie gut das voran geht. Und: Das IST Austria findet sich in dem renommierten, weltweiten Ranking auf Platz 2!

"Sensationell"

Nur zwei weitere europäische Institute schafften es überhaupt unter die Top 25, nämlich das EPFL in Lausanne und das ETH Zürich. Platz 1 geht an das Cold Spring Harbor Laboratory in New York. Platz 3 belegt das Weizmann Institute of Science in Rehovot in Israel.

"Wir freuen uns, dass mit dem sensationellen zweiten Platz im weltweiten Nature Index die Leistungen unserer Forscher am IST Austria gewürdigt werden. Dies ist eine wunderbare Bestätigung für den eingeschlagenen Weg, eine österreichische Erfolgsgeschichte zu schreiben“, jubelt ISTA-Präsident Tom Henzinger.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist happy: "Das IST Austria ist eine Top-Forschungseinrichtung, die Exzellenz aus aller Welt anzieht. Das aktuell veröffentlichte Ranking zeigt ganz deutlich, die langfristigen Investitionen in Wissenschaft und Forschung schaffen ein Umfeld, das in höchster wissenschaftlicher Qualität resultiert."

(nit)