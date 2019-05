Im Suff: Maskierte (24) überfiel Nachbarin (95)

Um 6 Uhr früh hatte eine junge Frau bereits eine Flasche Schnaps und mehrere Tabletten intus, brauchte aber Kohle für mehr Stoff, setzte eine schwarze Maske auf und läutete bei ihrer damaligen Nachbarin in Traismauer (St. Pölten) an. Die 95-Jährige öffnete in Erwartung der Heimhilfe die Türe und erschrak.

Die vermummte 24-Jährige forderte Bargeld und Schmuck, doch die resolute Seniorin versuchte, der Täterin die Maske vom Gesicht zu reißen. Die 24-Jährige flüchtete, wurde kurz darauf festgenommen.

Jetzt musste sich die drogensüchtige Niederösterreicherin für den Raubversuch im Februar 2019 in St. Pölten vor Gericht verantworten. Urteil: Ein Jahr Haft zusätzlich zu einer 16-monatigen Freiheitsstrafe des Kremser Gerichtes, in Summe also 28 Monate Haft. Und die Frau wurde in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher eingewiesen.

