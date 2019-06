Jäger erschoss Frau und dann sich selbst vor Polizei

Ein weiterer Mord, der bereits neunte in NÖ im Jahr 2019, erschüttert das Weinviertel: Nach einer ausgiebigen Zechtour kam Hermann S. am Montagabend heim, geriet mit seiner gleichaltrigen Gattin in Streit. Der Jäger (Anm.: auch sie war beim Schützenverein) holte eine seiner (legalen) Waffen, sie lief aus dem Haus, wollte zu den Nachbarn flüchten.

Bei der Einfahrt hatte er sie eingeholt, gab mit dem Revolver vom Kaliber 357, Magnum einen Schuss ab, traf sie im Hals/Schulterbereich. Anna S. sackte tödlich getroffen zusammen. Dann ging er retour ins Haus, rief die Polizei. Die Beamten eilten zum Tatort, der Schütze kam mit der Waffe aus dem Haus.

„Es war brenzlig. Wir forderten ihn mehrmals auf, den Revolver abzulegen“, so Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Doch Hermann S. schoss sich vor den Augen der Beamten in den Kopf. Der 79-jährige Schütze galt im Ort, sofern nüchtern, als sehr umgänglich und nett. Zwei Mal hatte der Pensionist den Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer verloren.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)