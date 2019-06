Junge Frau zündete Zelle in Justizanstalt an

Brandeinsatz in der Sonderjustizanstalt Asten (Anm.: Forensische Psychiatrie, in der viele geistig abnorme Rechtsbrecher sitzen): Ein junge Frau zündete ihren Haftraum an, Justizwachebeamte reagierten blitzschnell, das Feuer konnte gelöscht werden, die 21-Jährige kam relativ glimpflich davon, blieb nahezu unverletzt.

Die psychisch labile Frau dürfte das Feuer gelegt haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen. In Asten sitzt übrigens auch "Eislady" Estibaliz Carranza. Der Brandvorfall war übrigens bereits letzten Freitag (14. Juni).

Die Bilder des Tages



(Lie)