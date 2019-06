Bezirk Neunkirchen 22. Juni 2019 04:09; Akt: 22.06.2019 04:42 Print

Junger Alkolenker raste durch Hecke in Garten

Spektakulärer Verkehrsunfall am Samstag gegen 2 Uhr in Schwarzau (Neunkirchen): Ein Lenker durchbrach mit seinem Wagen eine Hecke und landete in einem fremden Garten.